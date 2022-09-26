Пресс-секретарь Эрдогана заявил, что Турция не признает итоги референдумов по присоединению к России
Пресс-секретарь Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что Турция признает территориальную целостность украинской нации и государств, сообщает Reuters.
Он добавил, что Анкара не признает результаты референдумов, проведенных в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин заявил, что решение Турции по результатам референдумов, проходящих в настоящее время на территориях, занятых российскими войсками, идентично решению с Крымом в 2014 году.
"Мы не считаем правильными односторонние попытки проведения референдума, потому что мы не признали крымский референдум 2014 года и его итоги, и наша позиция по таким референдумам ясна. Мы признаем территориальную целостность украинской нации и государства", - сказал Калин, слова которого цитирует агентство Reuters.
Пресс-секретарь Эрдогана подчеркнул, что Турция прилагает искренние усилия для прекращения конфликта. Ранее о референдумах высказался МИД Турции.
"Такие противоправные факты не будут признаны международным сообществом", — заявили в министерстве.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СК России сообщил о гибели 13 человек в школе Ижевска в результате стрельбы
При стрельбе в школе №88 города Ижевска погибли три учителя
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии
Украинскую беженку, которая увела англичанина у жены, любимый бросил и пообещал депортировать
AFP: Россия может сбросить на Украину одну или несколько ядерных бомб