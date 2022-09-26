На Кубе официально легализовали однополые браки

Больше половины граждан Кубы проголосовали на референдуме за легализацию однополых браков.

26 сентября в Республике Куба завершился референдум о внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс, где за предложенные правительством страны поправки проголосовали 66,87% граждан.

Отмечается, что обновлённый Семейный кодекс подразумевает под собой официальную легализацию однополых браков на всей территории страны. Помимо прочего однополые пары получили право на усыновление детей.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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