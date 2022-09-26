Кравцов заявил о необходимости обсуждения влияния компьютерных игр
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил о необходимости обсуждения влияния компьютерных игр, после произошедшей в ижевской школе трагедии.
26 сентября министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил журналистам о том, что в ближайшее время сотрудники ведомства совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ детально обсудят влияние компьютерных игр на психику человека.
Кравцов отметил, что данное решение было принято им исходя из произошедшей этим утром трагедии в школе №88 трагедии, где больной шизофренией любитель скрасить свой досуг компьютерными играми 34-летний Артём Казанцев открыл стрельбу, убив 17 человек.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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