Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил о необходимости обсуждения влияния компьютерных игр, после произошедшей в ижевской школе трагедии.

26 сентября министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил журналистам о том, что в ближайшее время сотрудники ведомства совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ детально обсудят влияние компьютерных игр на психику человека.

Кравцов отметил, что данное решение было принято им исходя из произошедшей этим утром трагедии в школе №88 трагедии, где больной шизофренией любитель скрасить свой досуг компьютерными играми 34-летний Артём Казанцев открыл стрельбу, убив 17 человек.