Венесуэла опровергла данные из отчета независимых экспертов ООН о пытках

Посол Венесуэлы в Женеве Гектор Констант Росалес назвал отчет, составленный экспертами Совета ООН по правам человека «псевдоотчетом».

По его словам, этот документ создан для сокрытия определенных интересов, направленных против Венесуэлы.

Констант выступил перед советом и заявил, что этот орган ужасно политизирован. Это не первый отчет такого рода, но на этот раз представитель Венесуэлы сказал, что он выходит за рамки допустимого.

В отчете говорится о нарушения прав человека в стране, возможных преступлениях против человечности, зафиксированных за время правления Мадуро.

В документе упоминается, что глава государства в некоторых случаях лично отдавал приказы о пытках, хотя подробности конкретных ситуаций не описываются.

В отчете сказано, что разведывательная служба в Венесуэле использовала электрошок, избиения, удушения пластиковыми пакетами, изнасилования и угрозы убийства.

Такие меры применялись к журналистам, лидерам оппозиции, студентам, сотрудникам неправительственных организаций.

Руководитель миссии по установлению фактов Марта Валиньяс ранее пояснила, что документ составлен на основе показаний разных людей.

Собранные доказательства могут быть использованы в Международном уголовном суде или в любой стране в рамках универсальной юрисдикции.