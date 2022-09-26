Минцифры: IT-специалисты могут получить отсрочку от мобилизации

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что разработчики игр и другие IT-специалисты могут претендовать на отсрочку от частичной мобилизации.

В понедельник, 26 сентября 2022 года, глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев в пресс-релизе заявил о том, что специалисты в области разработки игр, а также сотрудники компаний в сфере кибербезопасности могут получить отсрочку от частичной мобилизации для участия в СВО.

Также Шадаев отметил, что в планах ведомства обсуждение возможности предоставления отсрочки и для учителей информатики, так как «всё, что имеет отношение к IT, точно должно получить поддержку».