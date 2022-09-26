В этом году Россия не станет отправлять свои кинокартины на премию Американской киноакадемии
Президиум национальной академии кинематографический искусств и наук России не счел нужным участвовать в выдвижении российского фильма на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
"Президиум Киноакадемии России принял решение не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии "Оскар" Американской киноакадемии", - сообщается на сайте академии.
За несколько дней до этого ТАСС сообщал о выборе претендента на премию «Оскар» от России из более сотни картин среди которых — «1941. Крылья над Берлином» режиссера Константина Буслова, «Мой папа — вождь» Егора Кончаловского, «Одна» Дмитрия Суворова, «14+. Продолжение» Андрея Зайцева и другие.
Опубликовано: Храмова Оксана
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