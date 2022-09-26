В магазинах Флориды остро не хватает товаров первой необходимости, а также воды, лекарств и топлива
Жители Флориды бросились в магазины. Они запасаются едой, водой, лекарствами и топливом.
Это результат призыва местных властей "подготовиться" и произошло после того, как в понедельник тропический шторм "Иэн" превратился в ураган категории 1, сообщает BBC.
Ранее прогнозировалось, что тропический шторм "Иэн" пройдет на северо-запад через Карибское море, недалеко от Кубы и Каймановых островов, и к среде достигнет западного побережья штата.
Однако точный маршрут урагана определить сложно. Губернатор Флориды Рон ДеСантис предупредил, что "последствия будут видны по всему штату".
Теперь горожане направились в магазины, чтобы заранее запастись продуктами, водой, лекарствами и топливом.
Вдоль побережья Тампа-Бей на полках магазинов уже не хватает предметов первой необходимости, а на заправочных станциях все еще стоят длинные очереди.
Чтобы помочь жителям защитить свои дома от наводнения, местные чиновники бесплатно раздают мешки с песком там, а также в Форт-Лодердейле и Майами.
На выходных губернатор объявил чрезвычайное положение во всей Флориде и привлек для помощи 5000 военнослужащих Национальной гвардии.
Опубликовано: Николай Скира
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