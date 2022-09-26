Аксёнов предупредил о скорой трансформации СВО в контртеррористическую операцию
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о скором превращении специальной военной операции в контртеррористическую из-за возможных итогов референдумов.
Лидер крымского правительства Сергей Аксёнов уведомляет, что после того, как Донецкая и Луганская Народные республики, а также Херсонская и Запорожская области войдут в состав России по итогам референдумов, армия РФ будет вынуждена трансформировать спецоперацию в контртеррористическую.
По словам Аксёнова, это связано с тем, что войска Украины вряд ли откажутся от планов по контрнаступлению, ввиду чего России придётся вести боевые действия на своей новоиспечённой территории.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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