Кадыров обнародовал доказательство присутствия военных НАТО в Украине
Рамзан Кадыров рассказал о сбитом в Украине беспилотнике, на котором была надпись "Привет из Нью-Йорка".
26 сентября в своём Telegram-канале Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись сбитого дрона ВСУ, на котором присутствовала надпись со словами "Привет из Нью-Йорка". По мнению Кадырова, это является исчерпывающим доказательством того, что войска России ведут спецоперацию не против Украины, а против всего блока НАТО.
Также Рамзан Кадыров выступил с предостережением к армиям Североатлантического альянса, заверив, что российские войска непременно ответят на подобную агрессию в их адрес.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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