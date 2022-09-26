Кадыров обнародовал доказательство присутствия военных НАТО в Украине

Рамзан Кадыров рассказал о сбитом в Украине беспилотнике, на котором была надпись "Привет из Нью-Йорка".

26 сентября в своём Telegram-канале Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись сбитого дрона ВСУ, на котором присутствовала надпись со словами "Привет из Нью-Йорка". По мнению Кадырова, это является исчерпывающим доказательством того, что войска России ведут спецоперацию не против Украины, а против всего блока НАТО.

Также Рамзан Кадыров выступил с предостережением к армиям Североатлантического альянса, заверив, что российские войска непременно ответят на подобную агрессию в их адрес.