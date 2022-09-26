Минобороны РФ исключило ограничение на выезд из страны во время мобилизации
Пресс-служба Минобороны России сообщает, что не ведомство не вводило запрета для граждан на отъезд за пределы страны в ходе частичной мобилизации, объявленной Владимиром Путиным.
Вечером 26 сентября Министерство обороны России опубликовало пресс-релиз, сообщив, что в стране не вводили ограничений на выезд за границу для лиц призывного возраста в условиях частичной военной мобилизации в соответствии с указом Владимира Путина от 21.09.22.
Вместе с тем в Минобороны РФ признают, что отправили БТР с военными к погранпункту возле границы Грузии с целью недопущения провокаций, поскольку в том районе наблюдается большое количество россиян, желающих покинуть страну.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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