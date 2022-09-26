В ночь на 27 сентября НАСА проведет испытания технологий защиты Земли от астероидов и комет

НАСА решило организовать Double Asteroid Redirection Test (DART) (Двойное испытание по перенаправлению астероидов) — миссию по испытанию технологий защиты Земли от угроз, исходящих от астероидов и комет.

Таким образом американское космическое агентство хочет защитить человечество от потенциально смертельного удара из космоса.

Космический аппарат Double Asteroid Redirection Test (DART) в понедельник, 26 сентября столкнется с астероидом Диморфос. Таким образом американское космическое агентство хочет оценить, дадут ли такие действия эффект и позволят ли в будущем защитить человечество от космических камней, представляющих угрозу для Земли.

Столкновение зонда DART с астероидом запланировано на ночь с 26 на 27 сентября по московскому времени, начнется в 02:14, а NASA TV анонсирует трансляцию всего действа.

Интересующиеся необычной миссией смогут следить за ней на сайте американского космического агентства, а также в социальных сетях — Twitter и YouTube.

Миссия, названная НАСА DART, будет попыткой защитить планету от астероида, если он выберет курс столкновения с Землей .

"Это редкая возможность провести реальный эксперимент на астероиде, который не представляет угрозы для Земли", — сказал NBC Брюс Беттс, главный научный сотрудник Планетарного общества, некоммерческой исследовательской организации, работающей над продвижением космических исследований.

По словам Беттса, миссия DART — это "большой скачок вперед для человечества". Американец считает, что это поможет не только оценить один из самых популярных способов защиты нашей планеты в случае астероидной угрозы, но и повысить осведомленность об угрозах из космоса и позволит планировать оборонительные миссии в случае будущей угрозы.

"Что отличает такую ​​катастрофу, так это то, что если мы сделаем домашнее задание и подготовимся как следует, мы сможем ее предотвратить. Это огромная разница с другими стихийными бедствиями, обрушившимися на Землю", — отметил Беттс.

Судно массой 550 кг и длиной 8,5 м будет двигаться со скоростью примерно 6 км/с (24 000 км/ч). Его цель — не уничтожить астероид, а посмотреть, может ли столкновение изменить траекторию его полета.

"Даже легкого толчка может быть достаточно, чтобы изменить курс астероида и спасти Землю. Все зависит от размера объекта и времени, которое у нас есть на подготовку к столкновению", — пояснил Беттс.

Зонд DART будет уничтожен в результате столкновения с астероидом, но миссия также подготовила небольшой спутник LICIACube, который будет следить за местом столкновения для оценки его последствий. Спутник будет находиться на расстоянии 40-80 км.

"Это достаточно близко, чтобы получить хорошие кадры в момент удара. В то же время достаточно далеко, чтобы LICIACube не был разрушен обломками", - сказал Дэн Лубей, главный штурман НАСА.

НАСА подчеркивает, что ни один из известных астероидов размером более 140 м не имеет значительного шанса столкнуться с Землей в ближайшие 100 лет. Однако агентство добавляет, что многие такие астероиды и другие более мелкие объекты еще предстоит открыть.