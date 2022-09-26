Минцифры РФ предложило дать отсрочку от мобилизации разработчикам игр

Министерство цифрового развития России предлагает разрешить брать отсрочку от призыва в рамках мобилизации тем, кто разрабатывает компьютерные игры.

Министр цифрового развития России Максут Шадаев уведомляет, что ведомство предлагает предоставить отсрочку от воинского призыва в рамках частичной мобилизации разработчикам игр и сотрудникам IT-компаний, занятых в сфере обеспечения кибербезопасности. По словам Шадаева, все, кто связан с IT-сектором в России, должен обязательно получать отсрочку.

При этом Максут Шадаев уверен, что IT-сотрудники из банковской среды не претендуют на отсрочку, но могут быть забронированы своей организацией как важные специалисты.