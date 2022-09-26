Виновных в массовом убийстве в открытом море нашли случайно и осудили через 8 лет

О массовом убийстве в открытом море стало известно случайно. Кто-то забыл в такси на Фиджи мобильный телефон, в котором было ужасное видео.

Оно демонстрирует, как кто-то убивает около 15 безоружных мужчин, находящихся в воде, и снимает все это на видео.

Затем убийцы делают селфи. Проблема в том, что в открытом океане ограничено правоприменение, а юрисдикция достаточно сложная.

На месте преступления было не менее четырех кораблей, и никто не сообщил об убийствах, поскольку ни один закон этого не требует.

Подобные убийства случаются часто, а о жертвах до сих пор ничего неизвестно. Это могли быть члены экипажа, которые организовали мятеж или были пойманы на краже, а также рыбаки-конкуренты.

Некоммерческая журналистская организация Outlaw Ocean Project провела собственное расследование.

Ее представителям удалось идентифицировать судно Ping Shin 101 по морской базе данных, а также найти матросов в социальных сетях.

Эти матросы рассказали об убийствах, назвали имя капитана – Ван Фэн Юй. Менее чем через два года после этого случая Ping Shin 101 затонул.

Ордер на арест капитана был выдан только в 2018 году, а задержали его в 2020. Тогда Юй был капитаном рыболовного судна, которое имело поддельные лицензии и ловило рыбу в запрещенных местах. Капитан был арестован и осужден на 26 лет лишения свободы.