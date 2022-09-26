Прайс: получивший гражданство РФ Сноуден должен предстать перед судом в США

Представитель Госдепа Нед Прайс утверждает, что в Вашингтоне будут продолжать настаивать на экстрадиции Эдварда Сноудена в США для суда.

В ходе очередного брифинга в американском Госдепартаменте Нед Прайс заявил, что Вашингтон не менял своей позиции по бывшему сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену и будет настаивать на его отправку в Соединённые Штаты, где мужчина должен предстать перед судом. При этом Прайс напомнил, что Сноуден отказался от американского гражданства.

26 сентября Владимир Путин подписал президентский указ, согласно которому Эдвард Сноуден стал гражданином России. Адвокат Сноудена сообщил, что новоиспечённый россиянин не подлежит мобилизации, поскольку не служил в армии РФ.