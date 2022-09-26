Рогов: Россия и Украина являются искусственно разделённым единым целым

Лидер временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов отреагировал на что, что Киев обвинил его в государственной измене.

Глава ВГА Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что считает смехотворными обвинения Киева в госизмене в его адрес, поскольку политик никогда не скрывал своих позиций. По словам Рогова, он всегда выражал мнение о том, что Россия и Украина являются единым целым, которое искусственно разделили в 1991 году после распада СССР.

Также Владимир Рогов уверен, что приказ Киева об его заочном аресте лишь доказывает, что Запорожская область должна войти в состав России для свободы её жителей.