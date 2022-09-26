Рогов: Киев заблокировал въезд в Запорожье для граждан Украины

Глава администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщает, что киевский режим в одностороннем порядке запретил украинцам въезжать в Запорожье.

В ночь на 27 сентября издание "РИА Новости" опубликовало интервью с главой администрации Запорожской области Владимиром Роговым, который утверждает, что украинские войска на линии соприкосновения специально создают трудности для граждан Украины, которые добровольно хотят въехать в регион.

Также Рогов заявил, что по приказу Зеленского ему выдвинуто обвинение в госизмене, однако лидер Запорожской области считает его "смехотворным".

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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