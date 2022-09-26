Столтенберг: настало время для подписания декларации между НАТО и Евросоюзом
Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО и Европейский союз должны подписать декларацию о сотрудничестве.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провёл рабочую встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе, после чего заявил, что Североатлантический альянс и ЕС должны подписать двухстороннюю декларацию о сотрудничестве. По словам Столтенберга, организации хотели подписать данный договор в 2021 году, однако теперь время для ратификации соглашения пришло.
Характерно, что после начала российской спецоперации в Украине Европейский союз создал собственную оборонительную концепцию "Стратегический комплекс", которая предусматривает наращивание европейских сил быстрого реагирования, совершенно не зависящих от НАТО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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