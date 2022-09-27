Компания Twitter разблокирует аккаунт экс-президента США Дональда Трампа
Администрация Twitter заявила о намерении разблокировать аккаунт Трампа в ближайшее время.
В ночь на 27 сентября пресс-служба американской корпорации Twitter сообщила, что в ближайшее время аккаунт бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа будет разблокирован. Известно, что Twitter заблокировал аккаунт Трампа в 2021 году, сочтя его заявления противоречащими демократическому строю.
Примечательно, что ранее Дональд Трамп заявил, что не намерен пользоваться Twitter в случае, если его аккаунт будет разблокирован. Вместо этого политик создал собственную социальную сеть с названием "Truth Social".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Компания Twitter разблокирует аккаунт экс-президента США Дональда Трампа
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