Компания Twitter разблокирует аккаунт экс-президента США Дональда Трампа

Администрация Twitter заявила о намерении разблокировать аккаунт Трампа в ближайшее время.

В ночь на 27 сентября пресс-служба американской корпорации Twitter сообщила, что в ближайшее время аккаунт бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа будет разблокирован. Известно, что Twitter заблокировал аккаунт Трампа в 2021 году, сочтя его заявления противоречащими демократическому строю.

Примечательно, что ранее Дональд Трамп заявил, что не намерен пользоваться Twitter в случае, если его аккаунт будет разблокирован. Вместо этого политик создал собственную социальную сеть с названием "Truth Social".