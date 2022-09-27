Глава немецкой компании EWF уволен после наблюдения за референдумом в ДНР

Директор немецкой энергетической компании Штефан Шаллер был уволен после того, как приехал в ДНР с целью понаблюдать за ходом референдума.

27 сентября пресс-служба расположенной в Германии энергокомпании EWF сообщила, что директор фирмы Штефан Шаллер был уволен после того, как накануне посетил референдум в Донецкой Народной республике, где стал наблюдателем.

В пресс-релизе EWF утверждается, что поездка Шаллера в ДНР не соответствует философии фирмы и не была согласована со всеми её руководящим составом.

Сам& Штефан Шаллер утверждает, что поехал в Донецк в соответствии со своим личным желанием во время законного отпуска, поскольку хотел составить объективное мнение о происходящем на Донбассе и в Украине. Шаллер подчёркивает, что в ходе референдума нарушений замечено не было.