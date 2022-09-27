Главу немецкой компании уволили с работы за работу наблюдателем на референдуме в Запорожской области

Глава немецкой энергетической компании EWF, присоединившийся к акции мониторинга проводимых в Украине референдумов, был уволен со своей должности. Решение принял наблюдательный совет его предприятия, сообщает DPA.

Штефан Шаллер признался, что отправился в Украину "по личным причинам" — по приглашению российской стороны. Перед отъездом он подчеркнул, что воспользовался правом на отпуск, чтобы получить "полное представление" о ситуации в Запорожской области.

Он сообщил российским СМИ, что референдумы были "идеально организованы" и что местное население с "энтузиазмом" восприняло голосование.

Согласно выводам радиостанции Hessischer Rundfunk, Штефан Шаллер также появлялся на фотографиях с избирательных участков. В гессенском округе Вальдек-Франкенберг его внеслужебная деятельность считалась роковой ошибкой.

"Глава EWF вступил в фазу настаивания на аргументах, которые наносят нам непоправимый урон нашему имиджу. Его поведение несовместимо с философией компании, которая снабжает энергией более 90 000 домохозяйств", - заявил глава наблюдательного совета EWF Юрген ван дер Хорст.