Главу немецкой компании уволили с работы за работу наблюдателем на референдуме в Запорожской области
Глава немецкой энергетической компании EWF, присоединившийся к акции мониторинга проводимых в Украине референдумов, был уволен со своей должности. Решение принял наблюдательный совет его предприятия, сообщает DPA.
Штефан Шаллер признался, что отправился в Украину "по личным причинам" — по приглашению российской стороны. Перед отъездом он подчеркнул, что воспользовался правом на отпуск, чтобы получить "полное представление" о ситуации в Запорожской области.
Он сообщил российским СМИ, что референдумы были "идеально организованы" и что местное население с "энтузиазмом" восприняло голосование.
Согласно выводам радиостанции Hessischer Rundfunk, Штефан Шаллер также появлялся на фотографиях с избирательных участков. В гессенском округе Вальдек-Франкенберг его внеслужебная деятельность считалась роковой ошибкой.
"Глава EWF вступил в фазу настаивания на аргументах, которые наносят нам непоправимый урон нашему имиджу. Его поведение несовместимо с философией компании, которая снабжает энергией более 90 000 домохозяйств", - заявил глава наблюдательного совета EWF Юрген ван дер Хорст.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Число погибших после теракта в школе Ижевска выросло до 17 человек
Командир бригады ВСУ «Волына» признал право Донбасса на самоопределение
Призывник выстрелил в военного комиссара в Усть-Илимске
Задержан диверсант ВСУ, получивший задание убить Сальдо и Стремоусова в Херсоне
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии