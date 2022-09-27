Apple удалил приложение Вконтакте и Mail.ru из AppStore

Компания Apple приняла решение удалить приложение Вконтакте из своего магазина.

Запад продолжает вводить санкции против Российской Федерации в цифровой сфере.

На этот раз затронута самая известная на постсоветском пространстве социальная сеть - "Вконтакте".

Компания Apple удалила все официальные приложения данной социальной сети из своего онлайн-магазина AppStore.

Помимо основного приложения, удалены оказались VK Музыка, VK Клипы и VK Мессенджер, VK Play и VK Админ.

Также удалили и приложение почтового ящика Mail.ru.