Apple удалил приложение Вконтакте и Mail.ru из AppStore
Компания Apple приняла решение удалить приложение Вконтакте из своего магазина.
Запад продолжает вводить санкции против Российской Федерации в цифровой сфере.
На этот раз затронута самая известная на постсоветском пространстве социальная сеть - "Вконтакте".
Компания Apple удалила все официальные приложения данной социальной сети из своего онлайн-магазина AppStore.
Помимо основного приложения, удалены оказались VK Музыка, VK Клипы и VK Мессенджер, VK Play и VK Админ.
Также удалили и приложение почтового ящика Mail.ru.
Опубликовано: Николай Скира
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