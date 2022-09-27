Постфашистская партия «Братья Италии» официально объявлена победителем на выборах в парламент

235 мест в 400-местной палате депутатов и 112 мест в 200-местном сенате получил итальянский правоцентристский блок на воскресных парламентских выборах, сообщило министерство внутренних дел после подсчета всех голосов.

Это означает независимое большинство для будущего правительства во главе с Джорджией Мелони.

Результаты, опубликованные итальянским министерством, свидетельствуют о том, что правоцентристский блок сможет без проблем назначить новый совет министров. Его возглавит Джорджа Мелони, лидер партии "Братья Италии". В эту коалицию войдут также Лига Маттео Сальвини и Forza Italia Сильвио Берлускони, а также более мелкие группы.

В Палате депутатов левоцентристы будут иметь 80 мест, а "Движение пяти звезд" — 51. В Сенате левоцентристы будут иметь 39 мест, а" Движение пяти звезд" — 28 мест.

Это были первые парламентские выборы после того, как его численность была сокращена в соответствии с конституционными поправками. Ранее в Палате депутатов было 630 депутатов, а в Сенате — 315.

"А что нас ждет сейчас? Кризис повернул страну вправо, эпоха популизма продлевается и подтверждается, что ответственное управление не окупается с электоральной точки зрения", - пишет римская левая газета La Reppublica.

Corriere della Sera, в свою очередь, напоминает о пути, который прошла партия "Братья Италии": на предыдущих выборах в 2018 году она набрала 4,3%. В минувшее воскресенье - в шесть раз больше. Лига Маттео Сальвини, которая два с половиной года назад имела 30%-ю поддержку в опросах, теперь получила менее 10% голосов, отмечает миланская ежедневная газета.

По прогнозам газеты, назначение нового правительства займет около двух месяцев.