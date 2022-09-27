Пореченков заявил о готовности идти воевать добровольцем на Донбасс
Известный российский актёр и ведущий телевидения Михаил Пореченков не исключил, то отправиться в места проведения спецоперации.
Актер Михаил Пореченков заявил о намерении служить родине, не исключив того, что вступит в ряды добровольцев на Донбассе. Звезда экрана заявил, что не в курсе, как будет развиваться ситуация в будущем, но убеждён, что решению верховного главнокомандующего необходимо подчиняться.
В интервью изданию "KP.RU" артист заявил: "Я не подхожу под призывной возраст, я рядовой и мне 53 года. Могу пойти как доброволец, что тоже не исключается. Мужчинам могу сказать, чтобы они держались и выполняли свой долг перед Родиной".
К слову, актер и ведущий ТВ - кандидат в мастера спорта по боксу. До сих пор звезда экрана уделяет достаточно времени для занятий единоборствами. Также Пореченков учился в Таллинском военно-политическом училище, но не закончил его. И всё же время учёбы зачли ему как службу в армии.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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