Interia: Польша хочет получить от России репарации за «советскую оккупацию»

Не так давно Польша приняла постановление о возмещении ущерба, который нанесла ей Германия в ходе Второй Мировой войны. Однако это оказалось только первым шагом в требованиях о репарациях.

Так, правительство Польши хочет принять второе постановление, которое потребует от России репарации за «советскую оккупацию». Депутат Сейма Польши, лидер политического объединения «Кукиз-15» Павел Кукиз прямо заявил, что если страна подняла вопрос о немецких репарациях, то должна потребовать компенсацию и за оккупацию Советским Союзом.

Однако как скоро эти меры коснуться дипломатического обсуждения с Россией и будет ли оно вообще происходить — неизвестно. Во-первых, несмотря на польские призывы к «исторической справедливости», Германия уже заявила, что вопрос о репарациях был закрыт. Во-вторых, для перехода к требованиям от России репараций, необходимо удалить другие политические разногласия, а для этого потребуются годы.

Павел Кукиз прямо сказал, что получить репарации от России сегодня — дело невыполнимое. Тем не менее, он считает, что такое решение действительно нужно принять на правительственном уровне и намекает, что «кое-что уже обсуждается».

Напомним, в начале осени 2022 года официальная Варшава предоставила отчет о потерях в результате немецкой агрессии и оккупации в период Второй мировой войны. Польша считает, что общая сумма ущерба составляет 6 триллионов 220 миллиардов злотых. При этом Германия заявляет, что вопрос о сумме репараций был решен намного раньше, согласован и закрыт. Новые суммы Берлин отказывается даже рассматривать.