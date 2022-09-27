Кадыров: обстановка в Херсонской области находится под контролем

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что обстановка в Херсонской области на данный момент находится под полным контролем российской армии и союзных сил.

В ходе оперативного совершения под руководством председателя правительства Чечни Адама Делимханова, глава республики Рамзан Кадыров заявил, что обстановка в Херсонской области «находится под полным контролем» российской армии и союзных сил.

Кадыров подчеркнул, что подразделения военных докладывают о ситуации в своих зонах ответственности. Каждое подразделение на данный момент считает обстановку контролируемой и относительно спокойной.

Глава Чечни также рассказал, что за последние 48 часов подразделения военных из республики перехватили и уничтожили минимум три украинских дрона (это только по подтвержденной информации). Кадыров подчеркнул, что избирательные участки для проведения референдума «находятся под контролем самой надежной защиты».

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором был показан сбитый квадракоптер. На нем была надпись «Привет из Нью-Йорка».