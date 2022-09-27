The Washington Post: Япония отрицает обвинения дипломата в причастности к шпионажу в России

Министерство иностранных дел Японии заявило, что задержание и допрос консула во Владивостоке — прискорбная и неприемлемая ситуация. Официальный Токио отрицает причастность дипломата к шпионажу.

Японский дипломат Тацунори Мотоки был задержан в российском Владивостоке по обвинению в получении секретной информации. Тем не менее, он был освобожден из под стражи и в среду должен покинуть территорию России. Официальная причина его отъезда — опасения за свою безопасность.

В свою очередь российская сторона объявила Тацунори Мотоки персоной нон грата, а также выдвинула в адрес дипломата обвинения в попытке получения секретной информации о «текущих аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона». Кроме того, российская сторона считает, что Тацунори Мотоки передавал информацию разведке о влиянии западных санкций на экономическую ситуацию в стране.

Официальные лица Японии заявили, что дипломат не занимался противоправной деятельностью и осудили действия правоохранительных органов России за задержание консула Тацунори Мотоки с целью проведения допроса. Это расценивается как нарушение Венской конвенции о консульских сношениях.

Замминистра иностранных дел Японии Такео Мори вызвал посла России Михаила Галузина в Министерство иностранных дел для выражения протеста в связи с задержанием консула. Официальный Токио настаивает на официальных извинениях от Москвы.