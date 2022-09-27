Глава МВД Грузии Гомелаури: пока нет никаких причин закрывать границу с Россией

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что не видит никаких причин для закрытия границы с Россией. Таможенно-пропускной пункт «Казбеги — Верхний Ларс» продолжит работу в обычном режиме.

Вахтанг Гомелаури добавил, что несмотря на большое число желающих россиян попасть на территорию Грузии, реальных правовых причин для закрытия границы с Россией нет. При этом он подчеркнул, что пропускной пункт в настоящее время «работает на пределе возможностей».

Гомелаури отметил, что граждане Российской Федерации «всегда приезжали в Грузию в больших масштабах». В частности, он напомнил, что в 2011 году правительство президента Грузии Михаила Саакашвили раздавало приезжающим россиянам по бутылке вина.

По его словам, такое гостеприимство стало толчком для новой волны желающих Россиян посетить прекрасную Грузию. Сегодня причина приезда россиян на грузинскую территорию в другом, однако правовых причин для закрытия границ нет.

Ранее стало известно, что на границе с Грузией скопилось более 5,5 тысячи грузовых и легковых автомобилей, которые ожидают проезда. По состоянию на начало недели россияне массово пытаются въехать и в Казахстан, где также перегружены пункты пропуска.