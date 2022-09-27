Пригожин рассказал о пришедшей повестке в военкомат после объявления частичной мобилизации

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что его зятю Евгению Ткаченко, у которого сын родился только месяц назад, пришла повестка явиться в военкомат с дальнейшей отправкой на Донбасс для несения службы.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин уже столкнулся с частичной мобилизацией, объявленной в РФ 21 сентября. Деятель музыкальной индустрии заявил, что повестка в военкомат вручена его зятю Евгению Ткаченко.

Месяц назад Пригожин в первый раз стал дедушкой. Его дочь Даная родила мальчика Даниэля. Супруг исполнительницы Валерии очень радовался рождению малыша. В хороших отношениях находится продюсер со своим зятем.

Совсем недавно 53-летний Пригожин пожаловался, что муж его дочери получил повестку в военкомат. Продюсер не рассказал, имеется ли у Ткаченко требуемый боевой опыт, но поведал о том, что молодые люди месяц назад стали родителями в первый раз.

Переживаниями по поводу продюсер поделился в программе "Звёзды сошлись" на канале НТВ: "Моему зятю, мужу моей дочери, пришла повестка. У них ребенок родился только что".