Пригожин рассказал о пришедшей повестке в военкомат после объявления частичной мобилизации
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что его зятю Евгению Ткаченко, у которого сын родился только месяц назад, пришла повестка явиться в военкомат с дальнейшей отправкой на Донбасс для несения службы.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин уже столкнулся с частичной мобилизацией, объявленной в РФ 21 сентября. Деятель музыкальной индустрии заявил, что повестка в военкомат вручена его зятю Евгению Ткаченко.
Месяц назад Пригожин в первый раз стал дедушкой. Его дочь Даная родила мальчика Даниэля. Супруг исполнительницы Валерии очень радовался рождению малыша. В хороших отношениях находится продюсер со своим зятем.
Совсем недавно 53-летний Пригожин пожаловался, что муж его дочери получил повестку в военкомат. Продюсер не рассказал, имеется ли у Ткаченко требуемый боевой опыт, но поведал о том, что молодые люди месяц назад стали родителями в первый раз.
Переживаниями по поводу продюсер поделился в программе "Звёзды сошлись" на канале НТВ: "Моему зятю, мужу моей дочери, пришла повестка. У них ребенок родился только что".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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