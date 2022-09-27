Шагин заявил о добровольной мобилизации на Донбасс

Звезда "Стиляг", актёр Антон Шагин поведал о добровольной отправке своего брата на Донбасс.

Частичная мобилизация, недавно объявленная в РФ коснулась не только простых граждан, но и знаменитостей и их семейств.

Так отечественный актер Антон Шагин, который принимал участие в таких известных картинах, как "Стиляги", "Союз спасения", "Анка с Молдованки" и многих других проектах, объявил о добровольной отправке родного брата на Донбасс.

Звезда экрана сообщил: "Мой родной брат Константин Шагин записался на службу без повестки. И сегодня уже отправляется добровольцем сначала в тренировочный лагерь, а затем на Донбасс.

Это решение он принял осознанно и до объявления о мобилизации. Горжусь тобой, брат!!!! Возвращайся живым! Так победим!".

Константина Шагина поддержал и ведущий Борис Корчевников, посвятив тому пост в своём Телеграм-канале: "Спасибо тебе, Константин, и храни Бог. Тебя и всех твоих".