Жигалова назвала поход Зверева в военкомат с короной и в королевской мантии издевательством
Блогер и журналистка Алёна Жигалова окрестила поход Сергея Зверева в военкомат издевательством. Стилист не счёл зазорным надеть корону и облачиться в королевскую мантию с припиской "К службе готов".
Публикация эпатажного стилиста Сергея Зверева о его походе в военкомат на фоне проведения в России частичной мобилизации - издевательство. В этом убеждена журналистка, ведущая ТВ и блогер Алена Жигалова.
Обсуждая фото Зверева, где шоумен позирует в королевской мантии и короне с припиской "К службе готов", ведущая Ютуб-шоу "Алена, блин! говорит" засомневалась, что у него нет проблем с психикой.
Блогер возмутилась: "Вы представляете, что в голове у человека, которому почти 60 лет, и вот он таким образом издевается над тем, что сейчас происходит?".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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