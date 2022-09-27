Bloomberg: ЕС может ввести санкции против европейцев-наблюдателей на референдумах в ДНР и ЛНР
Информационное агентство Bloomberg сообщает, что Европейский союз (ЕС) допускает введения санкций против европейцев, которые выступают в роли международных наблюдателях на референдумах о вхождении в состав России.
В Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области были приглашены наблюдатели из Европы, которые активно давали свои комментарии о ходе референдумов. Сегодня стало известно, что ЕС может ввести санкции против них.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что если страны-члены будут полагать, что наблюдатели вовлечены в организацию и проведения референдумов, то есть вероятность введения против них персональных санкций.
Ранее о возможном введении санкций заявил эксперт в области геополитики и международный юрист Марко Пата. По его словам, несмотря на то, что законодательство ЕС не предусматривает такие меры, против международных наблюдателей на референдумах действительно могут быть применены ограничительные меры.
При этом представители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей просят ЕС не вмешиваться в ход референдумов. Так, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов лично обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой не оказывать давление на международных наблюдателей.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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