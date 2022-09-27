Депутат Госдумы Затулин намерен инициировать возвращение смертной казни на фоне трагедии в Ижевске
В Государственной думе Российской Федерации может пройти голосование за возвращение смертной казни.
Депутат Государственной думы Российской Федерации Затулин прокомментировал расстрел школьников в Ижевске.
На фоне этой трагедии российский депутат намерен инициировать возвращение смертной казни в России.
Известно, что он предлагает вернуть высшую меру наказания за преступления, совершенные против детей.
"Вчерашние чудовищные убийства в школе Ижевска заставляют, как мне кажется, вернуться к вопросу о восстановлении высшей меры наказания - смертной казни"
Опубликовано: Николай Скира
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