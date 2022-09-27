Депутат Госдумы Затулин намерен инициировать возвращение смертной казни на фоне трагедии в Ижевске

В Государственной думе Российской Федерации может пройти голосование за возвращение смертной казни.

Депутат Государственной думы Российской Федерации Затулин прокомментировал расстрел школьников в Ижевске.

На фоне этой трагедии российский депутат намерен инициировать возвращение смертной казни в России.

Известно, что он предлагает вернуть высшую меру наказания за преступления, совершенные против детей.

"Вчерашние чудовищные убийства в школе Ижевска заставляют, как мне кажется, вернуться к вопросу о восстановлении высшей меры наказания - смертной казни"