Россиянам начали вручать повестки в военкомат на границе с Грузией
Пресс-служба главы правительства Северной Осетии сообщила, что гражданам Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу, вручают повестки на границе с Грузией.
На государственной границе России с Грузией работает оперативная группа по призывы. В составе группы числятся представители российских военных комиссариатов и органов представительной власти.
На выезде с территории Российской Федерации проверяются документы и, военнообязанным гражданам страны, вручаются повестки по призыву в рамках частичной мобилизации. Если данные по призыву не подтверждаются, россиянина пропускают через границу.
Ранее стало известно, что Грузия разрешила пеший переход через государственную границу на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» в Северной Осетии. При этом региональное КПП на границе с Грузией разворачивает мобилизационный пункт военного комиссариата.
Генеральное консульство России в Трабзоне сообщило, что некоторым российским гражданам отказывают в пропуске на территорию Грузии на границе с Турцией. Причины отказа не объясняются.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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