Шаляпин объяснил, почему не готов воевать на фоне объявления частичной мобилизации
Певец Прохор Шаляпин пояснил свою неготовность ехать на фронт и защищать интересы своего государства.
Прохор Шаляпин убеждён, что сегодня мобилизация - новость № 1 в России.
Исполнитель напомнил, что в настоящее время под призыв попадают люди, имеющие военный опыт. Не исключает вероятности артист, что под мобилизацию могут попасть те, у которых военный опыт отсутствует.
Сейчас Шаляпин не намерен отправляться воевать - лучше такую работу выполняют работники силовых ведомств.
"Телепрограмма" цитирует знаменитость: "Я готов пойти защищать свою Родину, но я музыкант, учился немножко на другую профессию".
Прохор не исключает, что и его помощь может понадобится, когда в государстве будет объявлена всеобщая мобилизация - тогда все должны будут встать и защищать свою родину.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Daily Mail: британец расстался с беженкой из Украины и вызвал на неё полицию
Nord Stream: сроки восстановления «Северного потока» определить невозможно
Призывник выстрелил в военного комиссара в Усть-Илимске
Die Welt: в Германии сомневаются в случайности аварии на «Северном потоке-2»
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии