Шаляпин объяснил, почему не готов воевать на фоне объявления частичной мобилизации

Певец Прохор Шаляпин пояснил свою неготовность ехать на фронт и защищать интересы своего государства.

Прохор Шаляпин убеждён, что сегодня мобилизация - новость № 1 в России.

Исполнитель напомнил, что в настоящее время под призыв попадают люди, имеющие военный опыт. Не исключает вероятности артист, что под мобилизацию могут попасть те, у которых военный опыт отсутствует.

Сейчас Шаляпин не намерен отправляться воевать - лучше такую работу выполняют работники силовых ведомств.

"Телепрограмма" цитирует знаменитость: "Я готов пойти защищать свою Родину, но я музыкант, учился немножко на другую профессию".

Прохор не исключает, что и его помощь может понадобится, когда в государстве будет объявлена всеобщая мобилизация - тогда все должны будут встать и защищать свою родину.