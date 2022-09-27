Шукшина обвинила Первый канал в пропаганде нелюбви к родине

Актриса и ведущая Мария Шукшина разместила в сети отрывок одной из передач КВН. Артистка утверждает, что в одной передаче содержится пропаганда нелюбви к России, мотивация для соотечественников уезжать за границу.

Актриса и ведущая ТВ Мария Шукшина поставила в вину руководству главного телеканала государства воспитание в россиянах нелюбви к родному государству.

Знаменитость убеждена, что Первый канал занимается провокациями в непростое для страны время.

В своём Телеграм-канале Шукшина разместила виде с 1-ой из игр передачи "Клуба весёлых и находчивых", вышедшую на Первом канале. Актриса утверждает, что шутки одной команды объясняют мнгочисленные отъезды россиян за рубеж.

Мария написала: "Это то, что оседает на подкорке, это то, что воспитывает нелюбовь к Родине и близким, это то, что разрушает семьи, это то, что мотивирует на отъезд".