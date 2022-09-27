В Северной Осетии будут вручать повестки бегущим от мобилизации россиянам прямо на границе с Грузией

Северная Осетия будет вручать повестки гражданам России, которые будет от мобилизации.

В Российской Федерации продолжается проведение объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации.

При этом часть граждан пытается избежать призыва и покинуть территорию страны различными путями.

На фоне этого в Северной Осетии объявили, что россиянам будут выдавать повестки прямо на границе с Грузией.

"Подлежащие призыву граждане России из числа желающих выехать из страны получают повестки на границе с Грузией. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии", - пишет URA.RU