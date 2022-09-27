Business Insider: Россия станет привлекательной для инвестиций и выиграет от изменения климата

Авторитетное издание Business Insider сообщает, что после завершения конфликта в Украине, некоторые регионы России станут очень привлекательными для международных инвестиций.

Так, Business Insider указывает на Сибирь, где незанято много пахотных земель. В условиях изменения климатических условий, Россия благодаря Сибири может превратиться в продовольственную сверхдержаву. Именно поэтому инвестиции в Россию могут оказаться очень выгодными (на фоне возможного продовольственного кризиса).

Изменения климата негативно влияет на урожайность и питательную ценность основных зерновых культур, а также продуктивность животноводства. Однако Сибирь обладает потенциалом для создания огромных ферм, поскольку площади пахотных земель на этой территории одни из крупнейших в мире и, мало страдают, от текущих изменений климатических условий.

Примечательно, что об этом говорили еще в 2019 году. Так, эксперт по сельскому хозяйству Маартен Элферинк заявил, что Россия — одна из главный победительниц в истории с глобальным потеплением. Он отмечал, что пока Россия не привлекательна для сельскохозяйственных инвесторов, но нужно заглянуть в будущее, чтобы понять весь потенциал.

Тогда слова Элферинка восприняли несерьезно, так как львиная доля Сибири не заселена и не имеет никакой инфраструктуры. Однако на фоне глобального потепления и возможного продовольственного кризиса, предсказания эксперта выглядят все более привлекательными для потенциальных действий.