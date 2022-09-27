Балицкий пообещал провести референдум на подконтрольной территории ВСУ

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области заявил, что референдум в регионе пройдет и на подконтрольной территории ВСУ после того, как она будет освобождена.

Балицкий отметил, что результаты референдума будут оглашены только по территории, где он непосредственно будет проходить. При этом, по его словам, как только российская армия и союзные силы продвинуться дальше, референдум будет проведен и на вновь освобожденных территориях.

По словам Балицкого, каждый отдельный освобожденный район сможет участвовать в референдуме. Об этом он заявил на встрече с иностранными наблюдателями во вторник, 27 сентября 2022 года.

Ранее Балицкий сообщил, что референдум о присоединении Запорожской области к Российской Федерации можно считать состоявшимся. По его данным, по состоянию на 26 сентября 2022 года, местные избирательные комиссии зафиксировали явку в 66,43%.

Балицкий уточнил, что первые результаты народного голосования могут быть оглашены уже вечером 27 сентября 2022 года. Однако окончательные официальные результаты огласят утром следующего дня.