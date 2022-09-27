Кудрявцева восхищена русскими мужчинами в ситуации частичной мобилизации

Ведущая Лера Кудрявцева решила поддержать мужчин-соотечественников в сложившейся ситуации. Знаменитость восхитилась тем фактом, что в стране много настоящих защитников, готовых идти воевать за родину.

У ведущей Леры Кудрявцевой несколько дней подряд раскалывается голова. Она называет данное состояние психосоматикой.

Звезда экрана не намерена писать о военкоматах, ей важно поддержать сильный пол. Она понимает, что мужчин много и все они очень разные: и по профессии, и по человеческим качествам.

Работа здесь значения не имеет. Важны поступки и мужественность. Она убеждена, что настоящим мужчинам не пристало причитать и ныть.

Ведущая призналась, что последнее время у неё складывалось ощущение, что российские мужчины инфантильные.

Сегодня Кудрявцева поменяла своё мнение, утверждая, что отечественные мужчины "офигенные". Ситуация в стране показала, что в государстве хватает настоящих защитников.