Сафронов пожаловался, что лишился дохода из-за потери клиентов из Европы

Художник Никас Сафронов потерял значительную часть своих доходов из-за того, что от него ушли клиенты из Европы.

Заслуженный художник РФ Никас Сафронов признался, что в последнее время его финансы оставляют желать лучшего, но он нашёл выход из положения. Об этом пишет "Prozvezd".

Живописец поведал, что ранее к нему очень часто обращались иностранцы, в том числе европейцы, которым он продавал свои работы. В настоящее время творец этого не делает, что не могло не сказаться на его доходах.

Чтобы не терять деньги, Сафронов вынужден был расширить свою деятельность.

Художник назвал новые источники доходов: "Я провожу мастер-классы, устраиваю творческие встречи, выездные лекции, выставки. Сейчас выпускают посуду с моими картинами, ювелирные изделия, платки - все, включая зонты и чемоданы".