Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс опубликовал открытое письмо, адресованное Путину

Создатель легендарной группы "Pink Floyd" обратился к главе Росиийской Федерации Владимиру Путину.

Легендарный британский музыкант Роджер Уотерс, выступивший одним из основателей известной на весь мир группы "Pink Floyd", открыто обратился к российскому президенту Владимиру Путину.

Роджер Уотерс старается следить за развитием событий в мире, но не верит западной пропаганде. В своем обращении к главе РФ тот задал несколько вопросов относительно событий вокруг Украины.

Артист поинтересовался, желает ли Владимир Владимирович скорейшего разрешения сложной ситуации в соседнем государстве. Британец считает, что России следует заявить, что у неё нет других задач, кроме того, чтобы обеспечить безопасность русскоязычных жителей Крыма, ДНР и ЛНР.

Знаменитость убеждён, что подобное определение позиции благотворно скажется на развитии ситуации. Уотерс понимает, что НАТО и США без конца вторгаются в другие страны ради энергоресурсов.

На своей странице в соцсети музыкант заявил: "Но это не значит, что вы должны делать то же".