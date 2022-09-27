Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс опубликовал открытое письмо, адресованное Путину
Создатель легендарной группы "Pink Floyd" обратился к главе Росиийской Федерации Владимиру Путину.
Легендарный британский музыкант Роджер Уотерс, выступивший одним из основателей известной на весь мир группы "Pink Floyd", открыто обратился к российскому президенту Владимиру Путину.
Роджер Уотерс старается следить за развитием событий в мире, но не верит западной пропаганде. В своем обращении к главе РФ тот задал несколько вопросов относительно событий вокруг Украины.
Артист поинтересовался, желает ли Владимир Владимирович скорейшего разрешения сложной ситуации в соседнем государстве. Британец считает, что России следует заявить, что у неё нет других задач, кроме того, чтобы обеспечить безопасность русскоязычных жителей Крыма, ДНР и ЛНР.
Знаменитость убеждён, что подобное определение позиции благотворно скажется на развитии ситуации. Уотерс понимает, что НАТО и США без конца вторгаются в другие страны ради энергоресурсов.
На своей странице в соцсети музыкант заявил: "Но это не значит, что вы должны делать то же".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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