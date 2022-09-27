Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет
Известный российский музыкант Борис Моисеев ушел из жизни на 69 году жизни.
Заслуженный артист Российской Федерации Борис Мосеев скончался сегодня, 27 сентября.
Певцу на момент смерти было 68 лет. Об этом со ссылкой на слова арт-директора Моисеева сообщает информационное агентство URA.RU.
"В 68 лет скончался певец Борис Моисеев. Об этом РИА "Новости" заявил арт-директор артиста", - пишет источник.
Ранее у Моисеева был диагностировано кровоизлияние в мозг.
Опубликовано: Николай Скира
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