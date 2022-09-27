Джоэль Рич присутствовала на суде по делу Эмбер Херд о диффамации, чтобы выразить поддержку
Джоэль Рич представляла интересы Джонни Деппа в его деле о клевете в Великобритании в 2020 году и сейчас встречается с актером.
Подруга Джонни Деппа Джоэль Рич Хотя Рич не была в команде юристов Деппа на процессе по делу о диффамации в Вирджинии против 36-летнего Херда, лондонский адвокат присутствовал на нескольких слушаниях, чтобы продемонстрировать поддержку Деппа в зале суда.
В четверг PEOPLE подтвердили, что 59-летний актер встречается с Ричом, который был адвокатом, представлявшим его интересы в британском процессе о клевете против The Sun два года назад. "Они встречаются, но это несерьезно", - сказал источник, добавив, что Рич замужем, но отдалилась от своего мужа.
Хотя Рич не была в команде юристов Деппа на процессе по делу о диффамации в Вирджинии против 36-летнего Херда, лондонский адвокат присутствовал на нескольких слушаниях, чтобы продемонстрировать поддержку Деппа в зале суда.
Опубликовано: Ангелина Крент
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