Джей Балвин призывает фанатов отказаться от "мачо" и "Показать, что вы уязвимы"

J Balvin создает пространство для сообщества Latinx, чтобы сделать психическое здоровье приоритетом.

"Психическое здоровье, безусловно, уже является огромным табу для латиноамериканцев — вероятно, это стиль мачо, — но это уже не круто", - говорит PEOPLE 37-летний певец "Azul". "Я думаю, что ты мачо, когда показываешь, что ты уязвим — это не показывает, что ты слаб, это просто показывает, что ты человек, и ты проходишь через взлеты и падения".

Он продолжает: "Когда я вижу, как мой любимый художник говорит о человеческой стороне, я чувствую гордость за этого человека, потому что вы можете видеть, что за этим огромным художником или этим огромным человеком, которым вы восхищаетесь, стоит кто-то такой же, как мы ".

Для Балвина участие в таком проекте, как OYE, близко к сердцу, потому что он с детства жил с депрессией и тревогой.

"Я не знал, что это было, и я не знал, что у меня была такая плохая ситуация со здоровьем в целом, пока я не начал говорить об этом", - говорит он. "Было приятно видеть, сколько жизней мы спасли, когда я начал говорить о психическом здоровье".