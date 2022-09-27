Министерство юстиции США не смогло объяснить сотни смертей в американских тюрьмах в 2021 году
На днях был опубликован отчет, составленный по результатам расследование, которое продолжалось 10 месяцев. Согласно этому документу, в 2021 году около 1000 смертей в тюрьмах не были зафиксированы соответствующим образом.
Закон США требует от Министерства юстиции собирать такую информацию и публиковать ее.
Составители отчета подчеркивают, что такая информация позволяет выявить опасные тенденции в тюрьмах и принять меры, например, усилить психологическую или медицинскую помощь.
В ходе расследования было установлено, что в 70% документов Минюста не было информации о смертях, а 40% не включали описаний обстоятельств смерти заключенных.
Сенатор Джон Оссофф, который руководил расследованием, назвал такую ситуацию «моральным позором» для Министерства юстиции.
По его словам, ведомство не может собирать информацию, где, кто и почему умирает в тюрьмах, и это создает гуманитарный кризис в исправительных учреждениях по всей стране.
Ософф также отметил, что на протяжении 20 лет министерство собирало и публиковало данные о смертях заключенных, но в 2019 году вдруг перестало это делать.
Он сказал, что Министерству юстиции и Конгрессу следует считать это чрезвычайной ситуацией для конституционных прав.
Опубликовано: Светлана Репина
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