Джексон Уайт делится актерским советом, который дала ему мама Кэти Сагал

Звезда шоу Hulu рассказывает PEOPLE исключительно о причинах, по которым его мать, звезда "Сыновей анархии", хотела, чтобы он выбрал другой путь карьеры.

Звезда "Скажи мне ложь" Джексон Уайт побеседовал об актерском совете, который его мать, получившая "Золотой глобус", дала ему, когда он сам был молодым, начинающим актером.

Мудрые слова Сагал? "Не делай этого. Сделай что-нибудь еще ", - эксклюзивно говорит Уайт PEOPLE. Конечно, за ее прямотой была причина.

"Мне не разрешали играть, пока мне не исполнилось 18", - объясняет он. "Сначала мне нужно было повзрослеть".