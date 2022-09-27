Историки сравнили возраст генсеков перед распадом СССР и руководства США, результаты оказались тревожными

Во время своего президентства Рональд Рейган был самым старым американским лидером, ему было 69 лет на момент инаугурации.

В том же 1981 году средний возраст членов Политбюро в СССР тоже составлял 69 лет, но это было на 13 больше среднего возраста кабинета Рейгана.

В силу почтенного возраста советские лидеры часто умирали. Леонид Брежнев руководит СССР 18 лет и умер в 75 лет. Его сменил Юрий Андропов, который умер менее чем через два года 69 лет.

Следующим генеральным секретарем стал Константин Черненко, но он умер меньше года спустя в возрасте 73 лет.

На данный момент у руководства США много параллелей с советскими лидерами в плане возраста, и ситуация значительно отличается от времен Рейгана.

Нынешнему президенту США Джо Байдену 80 лет. Дональд Трамп стал президентом в 70 лет, а в 76 лет планирует баллотироваться на тот же пост.

Спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси сейчас 82 года. Средний возраст в Сенате составляет 63 года, а в Палате представителей – 58 лет. Между тем средний возраст жителей Соединенных Штатов – 38 лет.

Политологи и историки считают, что превращение СССР в геронтократию в итоге поспособствовало упадку страны. По их мнению, это является предостережением для других стран, в первую очередь, для США.