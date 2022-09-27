Дикси Д'Амелио говорит, что они с Ноа Беком "намного счастливее" после перевода отношений в автономный режим

"Людям не нужно знать, что происходит, и они не имеют права знать", - эксклюзивно рассказывает певица PEOPLE о своих отношениях с Ноем Беком.

Хотя они перестали публиковать друг друга в социальных сетях, Дикси Д'Амелио и ее бойфренд, звезда TikTok Ноа Бек, становятся сильными.

"Мы намного счастливее", - говорит Д'Амелио. "Нам гораздо веселее, если мы не публикуем [наши отношения]. Людям не нужно знать, что происходит, и они не имеют права знать. Не похоже, что у нас есть аккаунт отношений, на который они подписаны. Они следят за нами как за [отдельными] людьми ".

Динамика отношений 21-летней пары будет дополнительно изучена во втором сезоне шоу Д'Амелио, премьера которого состоится на канале Hulu 11 сентября. 28. В трейлере к новому сезону, который вышел ранее в этом месяце, Д'Амелио разговаривает с Беком и говорит: "Люди, которые следят за нами, думают, что имеют право знать все, что происходит в нашей жизни".