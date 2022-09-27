Дикси Д'Амелио говорит, что они с Ноа Беком "намного счастливее" после перевода отношений в автономный режим
"Людям не нужно знать, что происходит, и они не имеют права знать", - эксклюзивно рассказывает певица PEOPLE о своих отношениях с Ноем Беком.
Хотя они перестали публиковать друг друга в социальных сетях, Дикси Д'Амелио и ее бойфренд, звезда TikTok Ноа Бек, становятся сильными.
"Мы намного счастливее", - говорит Д'Амелио. "Нам гораздо веселее, если мы не публикуем [наши отношения]. Людям не нужно знать, что происходит, и они не имеют права знать. Не похоже, что у нас есть аккаунт отношений, на который они подписаны. Они следят за нами как за [отдельными] людьми ".
Динамика отношений 21-летней пары будет дополнительно изучена во втором сезоне шоу Д'Амелио, премьера которого состоится на канале Hulu 11 сентября. 28. В трейлере к новому сезону, который вышел ранее в этом месяце, Д'Амелио разговаривает с Беком и говорит: "Люди, которые следят за нами, думают, что имеют право знать все, что происходит в нашей жизни".
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев: при необходимости Россия вправе применить ядерное оружие
Оливия Уайлд о том, ушел или был уволен Шайа Лабаф: "Это вопрос семантики"
СК России сообщил о гибели 13 человек в школе Ижевска в результате стрельбы
Известная легкоатлетка Клишина призналась, что у нее двое сыновей
Призывник выстрелил в военного комиссара в Усть-Илимске