Рэйчел Реккья и Эвен Джонс "Видят, к чему все идет" после разбитого сердца в финале "Холостяка"

Занявшая второе место Рэйчел Реккья, Эйвен Джонс, попросила ее "наверстать упущенное" во время финального эпизода - и Рейчел говорит, что есть потенциал для воссоединения.

Холостяк подтвердила, что открыта для продолжения отношений с Эйвен Джонс после завершения сериала. "Прямо сейчас мы собираемся посмотреть, к чему все идет", - сказала 26-летняя Рэйчел в эфире Live with Kelly and Ryan в среду.

Подтверждение продолжения романа приходит после того, как Эйвен — занявшая второе место Рэйчел — прервала ее болезненный после финального Роуз разговор с бывшим женихом Тино Франко.

"Ты на самом деле не заслуживаешь ничего из этого", - сказал Эвен, подходя к Рейчел на сцене. "Все, что произошло между кем-либо из нас. Мне просто интересно, не хочешь ли ты, может быть, выбраться отсюда и просто наверстать упущенное? "