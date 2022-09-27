Рэйчел Реккья и Эвен Джонс "Видят, к чему все идет" после разбитого сердца в финале "Холостяка"
Занявшая второе место Рэйчел Реккья, Эйвен Джонс, попросила ее "наверстать упущенное" во время финального эпизода - и Рейчел говорит, что есть потенциал для воссоединения.
Холостяк подтвердила, что открыта для продолжения отношений с Эйвен Джонс после завершения сериала. "Прямо сейчас мы собираемся посмотреть, к чему все идет", - сказала 26-летняя Рэйчел в эфире Live with Kelly and Ryan в среду.
Подтверждение продолжения романа приходит после того, как Эйвен — занявшая второе место Рэйчел — прервала ее болезненный после финального Роуз разговор с бывшим женихом Тино Франко.
"Ты на самом деле не заслуживаешь ничего из этого", - сказал Эвен, подходя к Рейчел на сцене. "Все, что произошло между кем-либо из нас. Мне просто интересно, не хочешь ли ты, может быть, выбраться отсюда и просто наверстать упущенное? "
Опубликовано: Ангелина Крент
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