Шарлиз Терон говорит, что отказалась от отношений во время пандемии: "Я просто чувствую себя такой непрактичной"
Шарлиз Терон, которая в настоящее время не замужем, рассказала Harper's Bazaar, что отказалась от "глубокого погружения в отношения" во время пандемии COVID-19.
Актриса украшает обложку журнала Harper's Bazaar Process, в котором она рассказывает, что "кто-то был заинтересован в том, чтобы сделать это с ней" во время пандемии COVID-19.
"Это было просто глубокое погружение в отношения", - сказала 47-летняя Терон журналу. "И я просто подумала: "Я не знаю, хочу ли я. ... Я просто чувствую себя такой непрактичной ".
На данный момент мать—одиночка двоих детей сосредоточена на дочерях Джексон, 10 лет, и Августе, 7 лет, и на том, что она может сделать, чтобы произвести на них впечатление, например, на кухне.
"Когда мои дети говорят:" Мама, никто не готовит макароны лучше тебя", ничто не сравнится с этим", - сказала Терон.
Опубликовано: Ангелина Крент
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