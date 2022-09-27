Шарлиз Терон говорит, что отказалась от отношений во время пандемии: "Я просто чувствую себя такой непрактичной"

Шарлиз Терон, которая в настоящее время не замужем, рассказала Harper's Bazaar, что отказалась от "глубокого погружения в отношения" во время пандемии COVID-19.

Актриса украшает обложку журнала Harper's Bazaar Process, в котором она рассказывает, что "кто-то был заинтересован в том, чтобы сделать это с ней" во время пандемии COVID-19.

"Это было просто глубокое погружение в отношения", - сказала 47-летняя Терон журналу. "И я просто подумала: "Я не знаю, хочу ли я. ... Я просто чувствую себя такой непрактичной ".

На данный момент мать—одиночка двоих детей сосредоточена на дочерях Джексон, 10 лет, и Августе, 7 лет, и на том, что она может сделать, чтобы произвести на них впечатление, например, на кухне.

"Когда мои дети говорят:" Мама, никто не готовит макароны лучше тебя", ничто не сравнится с этим", - сказала Терон.